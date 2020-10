Puglia, Emiliano: “Innesco dei contagi dipeso dalla riapertura delle scuole, per questo le chiudiamo”. L’annuncio a SkyTg24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Oggi abbiamo toccato il picco massimo storico, più di quello che è accaduto a marzo e aprile, abbiamo quasi 800 nuovi contagiati. Abbiamo dovuto prendere la decisione molto dolorosa di sospendere la didattica in presenza in tutte le scuole. Da un esame attento dei dati epidemiologici ci siamo accorti l’innesco dei contagi in Puglia è dipeso strettamente dalla riapertura delle scuole”. Lo ha detto a“I numeri della Pandemia” su SkyTg24 il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. “In Puglia – ha spiegato – il rialzo di tutti i dati coincide temporalmente con quello della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Oggi abbiamo toccato il picco massimo storico, più di quello che è accaduto a marzo e aprile, abbiamo quasi 800 nuoviati. Abbiamo dovuto prendere la decisione molto dolorosa di sospendere la didattica in presenza in tutte le. Da un esame attento dei dati epidemiologici ci siamo accorti l’innesco deiinstrettamente”. Lo ha detto a“I numeri della Pandemia” suil presidente della Regione, Michele. “In– ha spiegato – il rialzo di tutti i dati coincide temporalmente con quello della ...

rtl1025 : ?? 'Abbiamo dovuto prendere una decisione difficile, quella di sospendere la didattica in presenza in tutte le scuol… - Agenzia_Ansa : Covid: Emiliano chiude tutte le scuole in Puglia. Eccezione solo per infanzia. 'Contagi su con riapertura scuole'… - fattoquotidiano : New Deal per la Puglia, decarbonizzazione dell’Ilva, raccolta differenziata al 70% e potenziamento del reddito di c… - GiancarloDeRisi : Puglia, chiuse tutte le scuole della regione. Emiliano: “Il boom di contagi è colpa della riapertura”… - FeyRune23 : RT @perchetendenza: 'Puglia': Perché il presidente Michele Emiliano ha annunciato la sospensione della didattica in presenza in tutte le sc… -