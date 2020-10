Puglia, Emiliano: “Chiuderemo tutte le scuole. Rialzo contagi coincide con le loro riaperture” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Coronavirus, scuole chiuse in Puglia da domani: l’annuncio di Emiliano Il governatore della Puglia, Michele Emiliano, ha annunciato che da domani tutte le scuole all’interno della Regione resteranno chiuse per far fronte all’impennata di casi da Coronavirus. “Abbiamo dovuto prendere una decisione difficile – ha detto a SkyTg24 -, ovvero quella di sospendere la didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Nelle scuole primarie abbiamo numeri pesantissimi, restano escluse dal provvedimento le scuole per l’infanzia, dove la frequenza non è obbligatoria”. “Abbiamo verificato – ha aggiunto il governatore ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Coronavirus,chiuse inda domani: l’annuncio diIl governatore della, Michele, ha annunciato che da domanileall’interno della Regione resteranno chiuse per far fronte all’impennata di casi da Coronavirus. “Abbiamo dovuto prendere una decisione difficile – ha detto a SkyTg24 -, ovvero quella di sospendere la didattica in presenza inledi ogni ordine e grado. Nelleprimarie abbiamo numeri pesantissimi, restano escluse dal provvedimento leper l’infanzia, dove la frequenza non è obbligatoria”. “Abbiamo verificato – ha aggiunto il governatore ...

rtl1025 : ?? 'Abbiamo dovuto prendere una decisione difficile, quella di sospendere la didattica in presenza in tutte le scuol… - Agenzia_Ansa : Covid: Emiliano chiude tutte le scuole in Puglia. Eccezione solo per infanzia. 'Contagi su con riapertura scuole'… - fattoquotidiano : New Deal per la Puglia, decarbonizzazione dell’Ilva, raccolta differenziata al 70% e potenziamento del reddito di c… - annannarella62 : @Lolicchia Chissà la signora cosa pensa di Emiliano, che dal 30 ottobre chiude tutte le scuole in Puglia?Sicuro che… - vitolillo5 : RT @rep_bari: Coronavirus, Emiliano chiude tutte le scuole in Puglia dal 30 ottobre [aggiornamento delle 19:52] -