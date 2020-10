PS5 pre-order alle stelle: negli USA la next-gen ha venduto in 12 ore quanto PS4 in 12 settimane (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Sony ha confermato che sta vedendo una domanda "considerevole" per quanto riguarda i pre-order di PS5.I preordini per la console sono letteralmente alle stelle, secondo il boss di Sony Interactive Entertainment Jim Ryan.Stando a Reuters, Sony ha venduto tante console PS5 nelle prime 12 ore negli Stati Uniti quanto PS4 nelle prime 12 settimane di pre-order.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Sony ha confermato che sta vedendo una domanda "considerevole" perriguarda i pre-di PS5.I preordini per la console sono letteralmente, secondo il boss di Sony Interactive Entertainment Jim Ryan.Stando a Reuters, Sony hatante console PS5 nelle prime 12 oreStati UnitiPS4 nelle prime 12di pre-.Leggi altro...

