Pizza e tifo per le wags della Roma: da Amra Dzeko a Veronica Pellegrini, tutte a casa Cristante (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Un vero e proprio Roma Club formato dalle mogli dei calciatori. In occasione della sfida tra i giallorossi e il Milan a San Siro, giocata domenica sera, a casa Cristante la fidanza del centrocampista giallorosso ha ospitato Amra Dzeko, Veronica Pellegrini, Carolina Jesus, e Miriam Spinazzola.Una serata tra amiche con chiacchiere, Pizza e il tifo per i propri mariti e compagni nel pirotecnico 3-3 tra la squadra di Fonseca e il Milan di Ibrahimovic. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport. Golssip. Leggi su golssip (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Un vero e proprioClub formato dalle mogli dei calciatori. In occasionesfida tra i giallorossi e il Milan a San Siro, giocata domenica sera, ala fidanza del centrocampista giallorosso ha ospitato, Carolina Jesus, e Miriam Spinazzola.Una serata tra amiche con chiacchiere,e ilper i propri mariti e compagni nel pirotecnico 3-3 tra la squadra di Fonseca e il Milan di Ibrahimovic. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport. Golssip.

thickannaa : Bon raga io tifo Alessandro e Giulia, pizza e provola #ilcollegio - SimoneAKirA : RT @Sky1142326508: Pizza in preparazione e tifo sfrenato per @SimoneAKirA - Sky1142326508 : Pizza in preparazione e tifo sfrenato per @SimoneAKirA -