Novak Djokovic conquista i quarti di finale all’ATP 500 di Vienna

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)– Photo Credits: Getty ImagesPiù complicata del previsto la pratica Coric per la testa di serie numero 1nel secondo turno dell’ATP 500 di, che supera il croato con il punteggio di 7-6, 6-3 in poco più di due ore di gioco, guadagnando così l’accesso aididel torneo, nel quale affronterà il vincente tra Hurkacz e il nostro Lorenzo Sonego. Mentalità e sostanza al servizio di Nole Match complesso per il numero 1 al mondoche riesce ad avere la meglio su Coric affidandosi ad una maggior freddezza nei momenti importanti dell’incontro, al contrario del croato che non ha saputo rispondere presente quando il ...