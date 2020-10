Napoli, Whirlpool conferma lo stop il prossimo 31 ottobre. Operai bloccano il raccordo autostradale (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Whirlpool conferma la chiusura del polo di Napoli annunciando lo stop alle attività il prossimo 31 ottobre. Si riapre il caso Whirlpool di Napoli, con la società che ha comunicato lo stop all’attività del polo a partire dal prossimo 31 ottobre. Napoli, Whirlpool conferma lo stop il prossimo 31 ottobre “Dopo 18 mesi, sebbene gli sforzi messi in campo siano stati importanti e unici, il mercato su Napoli non è cambiato. Quindi confermo quanto abbiamo già detto un anno fa. Il 31 di ottobre la produzione su ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 28 ottobre 2020)la chiusura del polo diannunciando loalle attività il31. Si riapre il casodi, con la società che ha comunicato loall’attività del polo a partire dal31loil31“Dopo 18 mesi, sebbene gli sforzi messi in campo siano stati importanti e unici, il mercato sunon è cambiato. Quindi confermo quanto abbiamo già detto un anno fa. Il 31 dila produzione su ...

AnnalisaChirico : Whirlpool chiude a Napoli e il min. Patuanelli ne ‘prende atto’. Mesi di trattative inutili,esattamente come su cen… - msgelmini : La #Whirlpool conferma: il 31 ottobre verrà definitivamente dismesso il sito produttivo di #Napoli. La politica ind… - myrtamerlino : Ho seguito, ho dato voce ai lavoratori della #Whirlpool tantissime volte.Considero le loro sofferenze anche le mie.… - ilfattovideo : Whirlpool, gli operai in corteo bloccano l’autostrada a Napoli per protestare contro la chiusura dello stabilimento - resoccultae : RT @fanpage: Ultim'ora Protestano gli operai dello stabilimento Whirlpool. Tutto bloccato in autostrada -