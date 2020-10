Napoli, Gattuso sul rinnovo: «Voglio restare qui. E non voglio litigare col presidente» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Gennaro Gattuso ha parlato del rinnovo di contratto con il Napoli Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partita d’Europa League contro la Real Sociedad. Il tecnico azzurro si è espresso anche in merito al rinnovo di contratto. «Sono qui da quasi un anno e s’è creato un bel rapporto e non solo col presidente. L’ultima cosa che voglio fare è litigare col presidente. Io sto bene al Napoli, voglio restare qui e come io rispetto il presidente credo che la soluzione si troverà. La clausola è un qualcosa ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Gennaroha parlato deldi contratto con ilGennaro, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partita d’Europa League contro la Real Sociedad. Il tecnico azzurro si è espresso anche in merito aldi contratto. «Sono qui da quasi un anno e s’è creato un bel rapporto e non solo col. L’ultima cosa chefare ècol. Io sto bene alqui e come io rispetto ilcredo che la soluzione si troverà. La clausola è un qualcosa ...

