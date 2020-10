Napoli, Covid-19: altri 6 positivi nella primavera azzurra (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Salgono vertiginosamente i contagi nel gruppo primavera del Napoli Brutte notizie per la primavera del Napoli, gli azzurri già in quarantena domiciliare da 11 giorni, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Salgono vertiginosamente i contagi nel gruppodelBrutte notizie per ladel, gli azzurri già in quarantena domiciliare da 11 giorni, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Stretta anti-Covid, monta la rabbia: molotov a Milano, tensioni anche a Torino e a Napoli - #Ricciardi: '#Lockdown necessario per #Napoli e #Milano'. 'In queste città si può prendere il #virus anche al bar' - #GDF #Napoli, emergenza #COVID-19: #sequestrati oltre 130mila #dispositivisanitari non a norma. 8mila erano destina… - Covid: altro che Dpcm, per Napoli e Milano chiesto lockdown totale - Covid, assembramenti in un bar a Torre del Greco: uomo insulta la polizia, arrestato

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Covid Covid in Campania, il virus dilaga e il ministero avverte: «Chiudere Napoli» Il Mattino Dramma nel Casertano, la cuoca Mimma muore di Covid poco dopo sua madre

La 47enne, riporta Edizione Napoli, è morta dopo aver contratto il Covid. Anche la madre, morta poco prima, era risultata positiva al Coronavirus. A dare l’annuncio della scomparsa di Mimma ...

CdM - ADL a Castel Volturno, messaggio chiaro ai giocatori su situazione economica e norme anti-Covid

i sacrifici compiuti nella gestione dell’azienda Napoli e la necessità che soprattutto chi gode di una situazione privilegiata s’adegui a regole e restrizioni".

