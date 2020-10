Milan, Ibrahimovic titolare contro lo Sparta Praga (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Zlatan Ibrahimovic sarà titolare anche nella sfida di Europa League con lo Sparta Praga. Pioli aveva sentito l'esigenza di dare un po' di riposo al suo leader, ma poi lo svedese gli ha detto che se la ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Zlatansaràanche nella sfida di Europa League con lo. Pioli aveva sentito l'esigenza di dare un po' di riposo al suo leader, ma poi lo svedese gli ha detto che se la ...

AntoVitiello : #Ibrahimovic in testa alla classifica marcatori con 3 doppiette in 3 giornate (due saltate per covid). Nel 2020 son… - AntoVitiello : Finisce 3-3 #MilanRoma, condizionata dagli errori arbitrali e dal pasticcio di #Tatarusanu. Tante occasioni per i r… - giorgiogaias : RT @Gazzetta_it: #Milan, #Ibrahimovic sarà titolare contro lo #SpartaPraga - Gazzetta_it : #Milan, #Ibrahimovic sarà titolare contro lo #SpartaPraga - FraNasato : Secondo Sky Sport Ibrahimovic titolare anche con lo Sparta Praga. Le rotazioni riguarderanno Dalot al posto di Theo… -