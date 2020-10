Marracash positivo al Covid fan preoccupati: “Come sta Elodie” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Anche Marracash è risultato positivo al Covid-19. Il rapper lo ha annunciato attraverso il suo profilo Instagram pubblicando una foto che lo ritrae elegante e soddisfatto per i suoi ultimi successi musicali ma con una didascalia decisamente diversa dal sapore più amaro. “Questa l’ultima foto che ho fatto prima di prendere il Covid…” Tra le preoccupazioni manifestate dai fan e messaggi scritti da colleghi, Marracash ha precisato che sta bene ed è già quasi guarito. Con lo stesso post l’artista ha annunciato che Qualcosa in cui credere, canzone cantata insieme a Guè Pequeno, e Neon realizzata con Elisa, hanno ottenuto il disco di platino da FIMI. La notizia si è appresa di recente e il vasto pubblico, fan dell’artista da ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ancheè risultatoal-19. Il rapper lo ha annunciato attraverso il suo profilo Instagram pubblicando una foto che lo ritrae elegante e soddisfatto per i suoi ultimi successi musicali ma con una didascalia decisamente diversa dal sapore più amaro. “Questa l’ultima foto che ho fatto prima di prendere il…” Tra le preoccupazioni manifestate dai fan e messaggi scritti da colleghi,ha precisato che sta bene ed è già quasi guarito. Con lo stesso post l’artista ha annunciato che Qualcosa in cui credere, canzone cantata insieme a Guè Pequeno, e Neon realizzata con Elisa, hanno ottenuto il disco di platino da FIMI. La notizia si è appresa di recente e il vasto pubblico, fan dell’artista da ...

Corriere : Il cantante ha scelto di far sapere di aver contratto il virus - rossanafrancio1 : RT @Corriere: Il cantante ha scelto di far sapere di aver contratto il virus - bianca_caimi : RT @Corriere: Il cantante ha scelto di far sapere di aver contratto il virus - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Marracash: «Ho il Coronavirus ma sto bene, sono quasi guarito» - veronica270588 : RT @Corriere: Marracash: «Ho il Coronavirus ma sto bene, sono quasi guarito» -