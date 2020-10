Maria Teresa Ruta, Amedeo Goria a Pomeriggio 5: «Guenda bipolare? Ecco la verità». Barbara D’Urso s’infuria: «Mi parte la vena» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Maria Teresa Ruta, Amedeo Goria a Pomeriggio 5: «Guenda bipolare? Ecco la verità». Barbara D’Urso s’infuria: «Mi parte la vena». Oggi, il giornalista sportivo è stato ospite nel programma di Canale 5 e ha commentato lo sfogo dell’ex moglie nella casa del Grande Fratello Vip, dopo aver letto l’intervista in cui Goria avrebbe definito la figlia «bipolare». Ecco le parole di Amedeo Goria: «Ho provato a tirar fuori delle spigolature del suo carattere. Guenda ha due poli del carattere, da un lato una dolcezza ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 28 ottobre 2020)5: «la verità».D’Urso s’infuria: «Mila». Oggi, il giornalista sportivo è stato ospite nel programma di Canale 5 e ha commentato lo sfogo dell’ex moglie nella casa del Grande Fratello Vip, dopo aver letto l’intervista in cuiavrebbe definito la figlia «».le parole di: «Ho provato a tirar fuori delle spigolature del suo carattere.ha due poli del carattere, da un lato una dolcezza ...

GrandeFratello : Il duro sfogo di Maria Teresa nei confronti del papà dei suoi figli... mentre Guenda resta senza parole, sua madre… - GrandeFratello : Inarrestabile, incredibile, non si scarica mai: è LEI, la nostra Maria Teresa! ?? #GFVIP - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che la prima VIP salva è... Maria Teresa... per la sesta volta! ?? #GFVIP - Ileniad_ : RT @alicemanfrenuzz: Maria Teresa che dice “EHH PERCHÉ LI C’È TANTO DA COPRIRE” mentre mettono le foglie sul pacco a Tommy ??????????#GFVIP - katiadiluna16 : #chilhavisto 'Non è schinzofrenico' è come 'Non è bipolare' detto Maria Teresa Ruta al #GFVIP -