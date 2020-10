Macron annuncia il lockdown in Francia da venerdì 30 ottobre (Di mercoledì 28 ottobre 2020) lockdown Francia: ora è ufficiale. A informare il paese è stato il presidente Emmanuel Macron spiegando che la seconda ondata sarà ancor «più dura e letale della prima». I dati sui contagi non sono per nulla confortanti: «Siamo sommersi», ha detto Macron, e «serve un colpo di freno». Le restrizioni entreranno in vigore da dopodomani, venerdì 30 ottobre, e saranno in vigore almeno fino al 1° dicembre. LEGGI ANCHE >>> Merkel chiude bar e ristoranti dal 2 novembre: «Non conosciamo l’origine del 75% dei contagi» Mascherine anche in casa se in presenza di familiari La raccomandazione che più pesa, tra quelle fatte da Macron, è sicuramente quella di indossare ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 28 ottobre 2020): ora è ufficiale. A informare il paese è stato il presidente Emmanuelspiegando che la seconda ondata sarà ancor «più dura e letale della prima». I dati sui contagi non sono per nulla confortanti: «Siamo sommersi», ha detto, e «serve un colpo di freno». Le restrizioni entreranno in vigore da dopodomani, venerdì 30, e saranno in vigore almeno fino al 1° dicembre. LEGGI ANCHE >>> Merkel chiude bar e ristoranti dal 2 novembre: «Non conosciamo l’origine del 75% dei contagi» Mascherine anche in casa se in presenza di familiari La raccomandazione che più pesa, tra quelle fatte da, è sicuramente quella di indossare ...

