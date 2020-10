LIVE Sinner-Ruud 0-1, ATP Vienna 2020 in DIRETTA: si comincia! (Di mercoledì 28 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Sbaglia la risposta Ruud, primi punti senza grandi scossoni. 40-15 Primo ace di Sinner. 30-15 Solido dritto di Sinner dopo il servizio che Ruud non tiene in campo. 15-15 Appena largo il dritto in uscita dal servizio di Sinner. 15-0 Risposta lunga di Ruud con il dritto. 0-1 Ruud, game facilmente tenuto dal norvegese. Ricordiamo che Sinner viene dalla semifinale a Colonia, arrivata lottando anche con una fatidiosa forma di raffreddore oltre che con i suoi avversari. 40-15 Rovescio lungo di Sinner. 30-15 Primo scambio lungo della partita, lo vince Sinner cambiando con il dritto incrociato e costringendo Ruud a mettere in rete ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1 Sbaglia la risposta, primi punti senza grandi scossoni. 40-15 Primo ace di. 30-15 Solido dritto didopo il servizio chenon tiene in campo. 15-15 Appena largo il dritto in uscita dal servizio di. 15-0 Risposta lunga dicon il dritto. 0-1, game facilmente tenuto dal norvegese. Ricordiamo cheviene dalla semifinale a Colonia, arrivata lottando anche con una fatidiosa forma di raffreddore oltre che con i suoi avversari. 40-15 Rovescio lungo di. 30-15 Primo scambio lungo della partita, lo vincecambiando con il dritto incrociato e costringendoa mettere in rete ...

