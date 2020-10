Live Brugge-Lazio 1-1 La Diretta: Reina salva su Dennis, Inzaghi manda in campo Muriqi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) 17'st Muriqi è entrato bene in partita, facendo quello che ai suoi compagni di reparto non stava riuscendo. Fisicità al servizio della squadra per farla rifiatare dopo un momento di... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 28 ottobre 2020) 17'stè entrato bene in partita, facendo quello che ai suoi compagni di reparto non stava riuscendo. Fisicità al servizio della squadra per farla rifiatare dopo un momento di...

UEFAcom_it : La formazione ufficiale della Lazio ?? Il protagonista stasera sarà _________ ?? SEGUI Club Brugge-Lazio con il nos… - UgoBaroni : RT @UEFAcom_it: Partità in parità! SEGUI Club Brugge-Lazio con il nostro LIVE ?? - UEFAcom_it : Partità in parità! SEGUI Club Brugge-Lazio con il nostro LIVE ?? - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ?? 40' RIGORE per il Brugge concesso dal VAR: fallo di #Patric ??? #BruggeLazio 0-1 ?? #ChampionsLeague LIVE - calciomercatoit : ?? 40' RIGORE per il Brugge concesso dal VAR: fallo di #Patric ??? #BruggeLazio 0-1 ?? #ChampionsLeague LIVE -