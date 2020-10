L’Epa fa male anche al diritto all’informazione

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Quando si commette un delitto, bisogna nascondere le prove. Oltre a demolire le norme per la difesa dell’ambiente, l’amministrazione Trump si è spesa per rendere più difficile l’accesso ai dati sullo stato dell’ecologia. Dal sito dell’EPA (l’agenzia per la protezione ambientale) sono state rimosse informazioni relative al clima, tanto che tra i «temi ambientali» i cambiamenti climatici nemmeno compaiono. Ad un certo punto era apparso un avviso per informare che il sito era in aggiornamento, ma ad oggi non risulta … Continua L'articolo L’Epa faalall’informazione proviene da il manifesto.