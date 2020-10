L’economia circolare vola nei fondi di investimento di G Lonardi

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) (di Giorgio) Far bene all’ambiente fa bene ai profitti aziendali. Se ne sono accorti anche id’che ora scommettono sulle società quotate che hanno imboccato la strada della transizione verso l’economia. Nel mirino imprese come l’americana Caterpillar, famosa in tutto il mondo per le sue enormi ruspe. La stessa Caterpillar ora punta sulla “rifabbricazione” dei propri vecchi mezzi o di quelli di terzi, tra cui auto, camion e locomotive. Un business dell’usato, quello di Caterpillar, che offre vantaggi per i clienti (prezzo più basso), per il business (costi minori) e per l’ambiente (meno rifiuti e riduzione dell’utilizzo di materia prima). Stessa musica per Adidas, il colosso tedesco delle calzature che ha ...