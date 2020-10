Le Iene: Alessia Marcuzzi positiva al pungidito. E Federica Pellegrini non ne è ancora uscita (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Alessia Marcuzzi non ha potuto condurre l’appuntamento del martedì de Le Iene. «Come sempre», ha scritto su Instagram, «appena arrivata agli studi di Cologno Monzese ho effettuato il test rapido tramite pungidito. L’esito era positivo. Così mi sono sottoposta a un test antigenico tramite tampone. E da questo fortunatamente ho avuto esito negativo. A questo punto per prassi aziendale ho dovuto comunque abbandonare gli studi, in attesa del molecolare». Alessia Marcuzzi: «Sembra tutto molto complicato» «Spero di risultare nuovamente negativa come l’ultima volta», ha aggiunto Alessia Marcuzzi. «Lo so che sembra tutto molto complicato. Anche a me. E mi dispiace non poter ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 ottobre 2020)non ha potuto condurre l’appuntamento del martedì de Le. «Come sempre», ha scritto su Instagram, «appena arrivata agli studi di Cologno Monzese ho effettuato il test rapido tramite. L’esito era positivo. Così mi sono sottoposta a un test antigenico tramite tampone. E da questo fortunatamente ho avuto esito negativo. A questo punto per prassi aziendale ho dovuto comunque abbandonare gli studi, in attesa del molecolare».: «Sembra tutto molto complicato» «Spero di risultare nuovamente negativa come l’ultima volta», ha aggiunto. «Lo so che sembra tutto molto complicato. Anche a me. E mi dispiace non poter ...

