La questione aborto divide la Polonia (e la Germania osserva) (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Per le strade della Polonia è caos dalla sera del 22 ottobre, giorno in cui il Tribunale Costituzionale (Trybunał Konstytucyjny) ha sentenziato in maniera perentoria e inappellabile che il cosiddetto aborto eugenetico, ossia l’interruzione volontaria di gravidanza causa malformazioni al feto, è contrario ai principii enunciati dalla costituzione. La pratica, quindi, non è stata messa … InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Per le strade dellaè caos dalla sera del 22 ottobre, giorno in cui il Tribunale Costituzionale (Trybunał Konstytucyjny) ha sentenziato in maniera perentoria e inappellabile che il cosiddettoeugenetico, ossia l’interruzione volontaria di gravidanza causa malformazioni al feto, è contrario ai principii enunciati dalla costituzione. La pratica, quindi, non è stata messa … InsideOver.

MalikaCambiaghi : In Polonia, da alcuni giorni, è vietato l'aborto anche in caso di gravi malformazioni fetali. Nonostante le protest… - europaverde_it : I diritti delle donne sono diritti umani e il diritto all'aborto sicuro e legale è senza dubbio una questione di di… - IariTwitt : ?? Riccardo Lilliu? ???? Il 22 Ottobre la #CorteCostituzionale polacca ha dichiarato che l’aborto del feto con gravi… - wednesdaydyke : ancora rompono per la questione del crocifisso in classe per non parlare dei polveroni che si alzano ogni volta che… - LeonarBenedetti : Diversi sono stati i tentativi del #PiS di rivedere la questione aborto in #Polonia in senso restrittivo. Nel 2016,… -