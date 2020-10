La curva epidemiologica rischia di sfuggire di mano. Conte: 'Abbiamo adottato misure severe ma necessarie per contenere i contagi' (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il Cts lo stesso giorno, leggo letteralmente, dopo ampia analisi condivide i provvedimenti formulando alcune osservazioni che il governo ha recepito'. 'Queste restrizioni che anche altri partner ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il Cts lo stesso giorno, leggo letteralmente, dopo ampia analisi condivide i provvedimenti formulando alcune osservazioni che il governo ha recepito'. 'Queste restrizioni che anche altri partner ...

Ultime Notizie dalla rete : curva epidemiologica Coronavirus, la curva epidemiologica di oggi 28 ottobre 2020 CrotoneOK.it Conte: “Siamo alle scenario 3, rischiamo che la curva ci sfugga di mano”

Coronavirus, Conte “Senza misure la curva sfugge di mano”

Ho illustrato preventivamente le misure ai capigruppo di maggioranza e di opposizione. Diversamente – aggiunge Conte – la curva epidemiologica è destinata a sfuggirci completamente di mano“. Lo ha ...Siamo pienamente consapevoli che si tratta di misure severe ma le riteniamo necessarie per contenere i contagi, diversamente la curva epidemiologica è destinata a sfuggire completamente di mano”. Lo ...