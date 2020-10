Iran | il presidente del Parlamento è positivo al coronavirus

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ildel, Mohammad Bagher Qalilbaf, è risultatoaled è attualmente in quarantena Ildeliano, Mohammad Bagher Qalilbaf, ha annunciato di esserealattraverso il proprio profilo Twitter. L’uomo attualmente si trova in quarantena. I media locali, comunque, riferiscono del contagio anche da parte del ministro … L'articolo, ildelalproviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Iran presidente

Agenzia ANSA

(ANSA) – TEHERAN, 28 OTT – Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Qalilbaf, è attualmente in quarantena dopo essere risultato positivo al coronavirus: lo ha reso noto oggi lo stesso Qa ...compresa l'Arabia Saudita e l'Iran, sebbene in toni diversi. Decine di migliaia hanno partecipato alle proteste a Dacca, la capitale del Bangladesh, per chiedere il boicottaggio delle merci francesi.