Il dilemma di Venezia | quando il Mose è attivo | il commercio navale resta bloccato per ore La soluzione c’è già | ma è ferma da errori e ritardi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)– Prima delmoriva (annegata) a causa dell’acqua alta. Adesso che le paratoie mobili hanno cominciato a entrare in funzione, dimostrando per tre volte di essere utili per tenere lontane le maree,rischia di morire di. O per lo meno la sua anima mercantile, fatta di traffici e di navi. Perché ogni volta che viene dato l’ordine di alzare il, la navigazione si devere a causa delle bocche di porto sbarrate. E questo avviene in un arco di tempo piuttosto ampio, che risente della durata e natura delle maree, ma anche dei tempi tecnici per far uscire le paratoie dai loro alloggiamenti e farle rientrarenon sono più necessarie. Da tenere presente che quest’ultima ...