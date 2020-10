Il costo Covid e la crisi che verrà

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Se sono preoccupanti i numeri della seconda ondata di pandemia, più fosche ancora sono le notizie sul suoeconomico. Le stime del Fondo Monetario Internazionale parlano di un “”, soltanto per l’Unione Europea, di tremila miliardi di euro: un calo enorme del PIL comunitario. L’Europa a 27 è stata l’area del mondo che finora ha fatto di più per ammortizzare i colpi della: sono 54 milioni i lavoratori che hanno ricevuto un sostegno diretto al reddito, e grazie a questa e altre misure simili si è avuto un aumento della disoccupazione di soli, si fa per dire, 2,9 punti percentuali.Per l’Eurozona, il calo del PIL previsto per quest’anno sarà in media dell’8,3%, ma senza le misure di sostegno all’economia sarebbe ...