“Grey’s Anatomy 17 potrebbe essere l’ultima stagione”: la previsione di Ellen Pompeo sulla fine della serie (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Grey’s Anatomy 17 segnerà la fine di un’epoca? Che il medical drama di Shonda Rhimes sia ormai vicino alla sua conclusione non è un mistero, nonostante ABC sia convinta di volerla rinnovare ancora per altre stagioni. Ma ora a confermare che la serie medical più longeva della tv è ormai nella fase di coda è la stessa protagonista Ellen Pompeo: “Non sappiamo ancora quando lo spettacolo finirà davvero. Ma la verità è che potrebbe benissimo succedere quest’anno” ha dichiarato senza mezzi termini a Variety. In un’intervista a quattro voci con Debbie Allen, attrice e produttrice di Grey’s Anatomy, Chandra Wilson, interprete di Miranda Bailey nonché ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Grey’s17 segnerà ladi un’epoca? Che il medical drama di Shonda Rhimes sia ormai vicino alla sua conclusione non è un mistero, nonostante ABC sia convinta di volerla rinnovare ancora per altre stagioni. Ma ora a confermare che lamedical più longevatv è ormai nella fase di coda è la stessa protagonista: “Non sappiamo ancora quando lo spettacolo finirà davvero. Ma la verità è chebenissimo succedere quest’anno” ha dichiarato senza mezzi termini a Variety. In un’intervista a quattro voci con Debbie Allen, attrice e produttrice di Grey’s, Chandra Wilson, interprete di Miranda Bailey nonché ...

