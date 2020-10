Galliani | “Reggiana? Dispiace per loro Ieri la partita della svolta”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dopo la vittoria contro il Pordenone in coppa Italia disera, Adriano, ad del Monza, ha parlato a BinarioSport. Queste le parole: “Abbiamo giocato la Coppa con un pensiero alladi sabato col Citta, siamo ancora pieni di problemi a livello di infortunati e di Covid, ma stiamo sereni e tranquilli con un buonissimo allenatore come Cristian e spero siano tutti d’accordo con me. Siamo certi faremo benissimo. Questo è un campionato sicuramente condizionato dal Covid, campionato anomale già perché è senza pubblico. A me spiace molto per la Reggiana che non andrà a Salerno, se ci fosse stato Monza-Reggiana avrei chiesto io il rinviogara, bisogna avere un po’ di lealtà, ci sono dei comportamenti che non fanno onore al ...