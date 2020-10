Francia: torna il lockdown in tutto il paese, dalla mezzanotte di giovedì’ 30 ottobre (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Lo riferisce BFM-TV alla vigilia dell'intervento del presidente Emmanuel Macron. L'emittente precisa che il lockdown sarà più flessibile rispetto a quello della primavera scorsa Leggi su firenzepost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Lo riferisce BFM-TV alla vigilia dell'intervento del presidente Emmanuel Macron. L'emittente precisa che ilsarà più flessibile rispetto a quello della primavera scorsa

Il lockdown era stato anticipato dal ministro dell’Interno Gerald Darmanin, affermando che la Francia dovrà prepararsi a «decisioni difficili». Da giovedì 29 ottobre, a mezzanotte, in Francia scatterà ...

