Francia: governo prevede lockdown nazionale (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La Francia verso il lockdown nazionale. Il provvedimento potrebbe essere preso a partire dalla mezzanotte di giovedì. Il paese ha registrato nelle ultime 24h oltre 520 decessi Francia verso il lockdown nazionale. In queste ore il presidente Emmanuel Macron sta valutando l'ipotesi del blocco per arrestare l'avanzare del virus. È quanto riferisce l'emittente BFM-TV e sempre stando ad alcune indiscrezioni il lockdown dovrebbe essere più flessibile di quello della scorsa primavera. La Francia nella giornata di ieri 27 ottobre 2020, è stata messa a dura prova dal virus. Nelle ultime 24h infatti, sono oltre 520 i decessi e dall'inizio della settimana conta i 100.000 contagi al giorno.

