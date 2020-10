Fondi | il bel gesto di un 25enne | trova un borsello con 2 600 euro e lo consegna alla Polizia

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Nel pomeriggio di ieri, 27 ottobre 2020, a(LT) un cittadino pakistano venticinquenne, titolare di una barberia, hato a personale del Commissariato PS diuncon all’interno 2600 &; in contanti, che era stato smarrito dal proprietario all’interno del suo locale. I poliziotti, a seguito di mirate ricerche, sono riusciti a rintracciare il legittimo proprietario del, vale a dire un cittadino di origini tunisine residente a, regolare sul territorio nazionale, chevista degli agenti li ha ringraziati commosso, in quanto la somma di denaro restituitagli rappresentava gran parte dei suoi risparmi, prelevati poco prima e necessari in vista di un imminente viaggio nel suo Paese. su Il ...

La somma di denaro restituitagli rappresentava, infatti, gran parte dei suoi risparmi, prelevati poco prima e necessari in vista di un imminente viaggio nel suo Paese.