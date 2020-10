Europa League, oggi la seconda giornata: ecco il programma (Di giovedì 29 ottobre 2020) Archiviata la Champions League, oggi ritorna l’Europa League con gli impegni di Milan, Napoli e Roma. Queste le gare in programma oggi: ORE 18:55 Zorya Luhansk – Braga AEK Atene – Leicester Milan – Sparta Praga Lille – Celtic Qarabag – Villarreal Sivassport – Maccabi Tel Aviv LASK – Ludogorets Royal Antwerp – Tottenham CSKA Mosca – Dinamo Zagabria Feyenoord – Wolfsberger Stella Rossa – Slovan Liberec Gent – Hoffenheim ORE 21:00 Roma – CSKA Sofia Cluj – Young Boys Molde – Rapid Vienna Arsenal – Dundalk Slavia Praga – Bayer Leverkusen Nizza – Hapoel Be’er Sheva Benfica – Standard Liegi Rangers – Lech Poznan Omonia – PSV Eindhoven Granada – PAOK AZ ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 ottobre 2020) Archiviata la Championsritorna l’con gli impegni di Milan, Napoli e Roma. Queste le gare in: ORE 18:55 Zorya Luhansk – Braga AEK Atene – Leicester Milan – Sparta Praga Lille – Celtic Qarabag – Villarreal Sivassport – Maccabi Tel Aviv LASK – Ludogorets Royal Antwerp – Tottenham CSKA Mosca – Dinamo Zagabria Feyenoord – Wolfsberger Stella Rossa – Slovan Liberec Gent – Hoffenheim ORE 21:00 Roma – CSKA Sofia Cluj – Young Boys Molde – Rapid Vienna Arsenal – Dundalk Slavia Praga – Bayer Leverkusen Nizza – Hapoel Be’er Sheva Benfica – Standard Liegi Rangers – Lech Poznan Omonia – PSV Eindhoven Granada – PAOK AZ ...

