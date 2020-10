“Esci dallo studio!”. Uomini e Donne, Gianni Sperti fuori di sé, la dama cacciata in diretta: è la prima volta nella storia del programma (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Caos in studio a Uomini e Donne, una manciata di minuti ed è scoppiato il finimondo. Protagonista Gianni Sperti che dopo essere salito su una sedia ha iniziato a urlare contro una dama. “Vattene, vai via. Non sei capace di baciare un uomo dopo un mese”. Una puntata iniziata con il pianto di Valentina Autiero, scoppiata in lacrime dopo aver ammesso di volersi vivere la storia con Germano: così ha voluto condividere le foto sui social come fossero una coppia. Da parte sua, Aurora Tropea dice di essere felice per come sta procedendo questa conoscenza. In passato, Valentina ha dovuto affrontare non poche delusioni. E ora pare aver trovato la persona giusta. Interviene anche Gianni Sperti che si scaglia contro Aurora. E anche ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Caos in studio a, una manciata di minuti ed è scoppiato il finimondo. Protagonistache dopo essere salito su una sedia ha iniziato a urlare contro una. “Vattene, vai via. Non sei capace di baciare un uomo dopo un mese”. Una puntata iniziata con il pianto di Valentina Autiero, scoppiata in lacrime dopo aver ammesso di volersi vivere lacon Germano: così ha voluto condividere le foto sui social come fossero una coppia. Da parte sua, Aurora Tropea dice di essere felice per come sta procedendo questa conoscenza. In passato, Valentina ha dovuto affrontare non poche delusioni. E ora pare aver trovato la persona giusta. Interviene ancheche si scaglia contro Aurora. E anche ...

