Emergenza Covid, la Regione si affida ai privati per i posti letto – IL DOCUMENTO (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La seconda ondata di Covid-19 si è abbattuta prepotente sulla Regione Campania. Le strutture sanitarie vivono giorni di grande difficoltà, con i posti letto che iniziano a scarseggiare, e il futuro di certo non ha una prospettiva rosea. Di fatto la curva di crescita dei contagi indica con chiarezza che, da qui a breve, la pressione sul sistema ospedaliero si farà ancora più forte. Per tale motivo la Regione Campania prova a correre ai ripari. Attraverso una nota inviata all’AIOP (Associazione italiana ospedalità privata) e all’ARIS (Associazione Religiosa Istituti Socio Sanitari), Palazzo Santa Lucia apre ad una “Manifestazione di disponibilità all’allestimento di posti ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La seconda ondata di-19 si è abbattuta prepotente sullaCampania. Le strutture sanitarie vivono giorni di grande difficoltà, con iche iniziano a scarseggiare, e il futuro di certo non ha una prospettiva rosea. Di fatto la curva di crescita dei contagi indica con chiarezza che, da qui a breve, la pressione sul sistema ospedaliero si farà ancora più forte. Per tale motivo laCampania prova a correre ai ripari. Attraverso una nota inviata all’AIOP (Associazione italiana ospedalità privata) e all’ARIS (Associazione Religiosa Istituti Socio Sanitari), Palazzo Santa Lucia apre ad una “Manifestazione di disponibilità all’allestimento di...

Far sì che il sistema sanitario non collassi per effetto dalla pressione dell'emergenza Covid scongiurando, al tempo stesso, un lockdown generalizzato che danneggerebbe l'economia ...

