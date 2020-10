Demon Slayer, da novembre su Amazon Prime Video la prima stagione (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Questo novembre su Amazon Prime Video arriva la prima stagione di Demon Slayer, l'anime tratto dal manga di Koyoharu Gotōge che ha conquistato il Giappone (e il resto del mondo). Un grande titolo dell'animazione giapponese sta per approdare su Amazon Prime Video: la prima stagione di Demon Slayer sarà infatti disponibile per lo streaming a partire dal 1 novembre. Tratto dall'omonimo manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotōge - rientrato di diritto tra i manga più venduti di sempre - l'anime di Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba,) prodotto da Ufotable, ha avuto ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Questosuarriva ladi, l'anime tratto dal manga di Koyoharu Gotōge che ha conquistato il Giappone (e il resto del mondo). Un grande titolo dell'animazione giapponese sta per approdare su: ladisarà infatti disponibile per lo streaming a partire dal 1. Tratto dall'omonimo manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotōge - rientrato di diritto tra i manga più venduti di sempre - l'anime di(Kimetsu no Yaiba,) prodotto da Ufotable, ha avuto ...

