Covid, l'80% dei pazienti ricoverati erano carenti di vitamina D: "Scudo naturale contro il contagio" (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Un nuovo studio conferma l'importanza della vitamina D per proteggersi da rischio di contrarre il Covid. La ricerca è stata pubblicata sul Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism e condotta in Spagna dal gruppo di José Hernández dell'Università della Cantabria a Santander. Secondo i risultati resi noti, oltre l'80% dei pazienti ricoverati per Covid ha una carenza di vitamina D, un nutriente importante per il funzionamento del sistema immunitario. Il dato conferma precedenti studi epidemiologici secondo cui la carenza di vitamina D è più diffusa nei Paesi dove il Coronavirus ha mostrato un'aggressività maggiore, provocando più decessi specie tra gli uomini.

