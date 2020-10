Covid, il direttore dell’Ema Guido Rasi: “Improbabile un vaccino a Natale. Ci vorrà un anno per immunizzare tutti e tornare alla normalità” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Covid, il direttore dell’Ema: “Improbabile un vaccino a Natale” Il direttore dell’Ema Guido Rasi spegne i facili entusiasmi sull’arrivo di un vaccino anti-Covid entro Natale e avverte che ci vorrà almeno un anno prima di tornare alla normalità. Intervistato da La Repubblica, Rasi, che il prossimo 15 novembre lascerà l’incarico di direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco, ruolo che ha ricoperto per 9 anni, lancia un allarme: “Se i governi non preparano subito piani per la vaccinazione rischiamo di rallentare il processo di 4-5 mesi e di ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 ottobre 2020), ildell’Ema: “Improbabile un” Ildell’Emaspegne i facili entusiasmi sull’arrivo di unanti-entroe avverte che ci vorrà almeno unprima dinormalità. Intervistato da La Repubblica,, che il prossimo 15 novembre lascerà l’incarico diesecutivo dell’Agenzia europea del farmaco, ruolo che ha ricoperto per 9 anni, lancia unrme: “Se i governi non preparano subito piani per la vaccinazione rischiamo di rallentare il processo di 4-5 mesi e di ...

Come già detto sono già state deliberate pratiche nell’ambito del plafond Coronavirus per un valore di 3.408.000 ... Sette sono i giorni per le operazioni deliberate dal direttore e quattordici per il ...

Ha 15 anni, fa il difensore - come lo era papà - e gioca nei dilettanti, che purtroppo sono stati nuovamente fermati dal coronavirus ... al presidente e al direttore sportivo Carta. Tempo 15-20 giorni ...

