ASPI | Fondo TCI ribadisce | valore è pari a 11-12 miliardi

(Teleborsa) – Dopo la proposta di CDP per Autostrade, che conferma la precedente valutazione dell'asset, torna in campo il Fondo TCI, azionista di Atlantia, ribadendo che il valore si aggira attorno agli 11-12 miliardi. Un importo decisamente più alto di quello che, secondo fonti, sarebbe stato indicato dalla cordata guidata da CDP, attorno agli 8-9 miliardi. "Abbiamo lavorato dettagliatamente alla valutazione", ha affermato il numero uno del Fondo londinese, Jonathan Amouyal, in una intervista all'agenzia faz, aggiungendo che "prima che il ponte crollasse la partecipazione era stimata in 15 miliardi" Il numero uno di TCI torna dunque ad appellarsi alla UE, affermando che "l'Italia viola le regole europee"

Che poi verrebbe affinata nelle successive sei, per arrivare alla firma definitiva.Il Memorandum of understanding attuale è una proposta che impegna entrambe le parti a trattare. Presidente e ad (di B ...

Lo dichiara il numero uno Amouyal al Frankfurter Allgemeine (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 ott - Sul caso Aspi il Governo italiano viola la normativa europea. E' quanto dichiarato da ...

