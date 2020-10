Anticipazioni Uomini e Donne 28 ottobre: segnalazione di Nino su un corteggiatore di Sophie. Valentina in crisi per Aurora (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Anticipazioni Uomini e Donne 28 ottobre: cosa succederà oggi tra Trono Classico e Trono Over? Volete saperlo? Non vi resta che leggere questo articolo! Anticipazioni Uomini e Donne 28 ottobre: procede la frequentazione di Sophie e Nino, ma c’è un problema Sophie e Nino stanno continuando a frequentarsi, sebbene la bellissima tronista abbia ammesso che il corteggiatore non le piace tantissimo fisicamente. Sta frequentando anche altri, tra cui uno con cui ha avuto un’uscita che verrà discussa questo pomeriggio. Sarà proprio su di lui, che Nino farà la già annunciata segnalazione ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 28 ottobre 2020)28: cosa succederà oggi tra Trono Classico e Trono Over? Volete saperlo? Non vi resta che leggere questo articolo!28: procede la frequentazione di, ma c’è un problemastanno continuando a frequentarsi, sebbene la bellissima tronista abbia ammesso che ilnon le piace tantissimo fisicamente. Sta frequentando anche altri, tra cui uno con cui ha avuto un’uscita che verrà discussa questo pomeriggio. Sarà proprio su di lui, chefarà la già annunciata...

