Zangrillo fulmina Galli | «Un ex-sessantottino | e se ne vanta pure Mi denunci e finiamola qui» video

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 27 ottobre 2020)contro: rissa a distanza in tv. Dome mesi di sfilate di virologi in tv, ora è rissa. Del resto, era quasi inevitabile: tante personalità a confronto, spesso attestati su posizioni a dir poco divergenti, non potevano che arrivare allo scontro. E scontro è stato: in diretta dallo studio de L’aria che tira, il programma in onda su La7, condotto in tandem da David Parenzo e Myrta Merlino.contro: rissa a distanza in tv La tensione corre sui media da settimane. Con un esperto, nello specifico il professor, ospite a sua volta in collegamento, e tornato sempre da La 7 ja ribadire la necessità di misure più restrittive, motivate dal drammatico andamento dell’epidemia registrato anche negli ultimi giorni. e ...