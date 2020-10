Uomini e Donne | Nicola Vivarelli la verità hot su una dama | chi è?

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 27 ottobre 2020) Anche se apparentemente in punta di piediè riuscito a conquistarsi un posto al sole nel parterre disfruttando a suo vantaggio anche l’unione attuale dei due troni. Dopo un corteggiamento pubblico a Gemma Galgani non andato a buon fine,ha cominciato a frequentare altre dame sperando di trovare la persona giusta. Si è sempre dichiarato sincero e non interessato alle telecamere ma a quanto pare i fatti non sembrano dargli ragione. Secondo le anticipazioni svelate da Il vicolo delle newsavrebbe raccontato in studio alcuni momenti intimi trascorsi con Veronica De Nigris. Rivelazioni decisamente fuori luogo e inaspettate che il giovane cavaliere ha sentito il bisogno di condividere non solo con il parterre in studio ma ...