(Di martedì 27 ottobre 2020) 27/10/2020 - 14:30 Nell'ultimodi SWG per il TG di La7, continua la scalata di Fratelli d'Italia . Non solo... la Lega di Matteo Salvini flette addirittura di un punto percentuale portandosi al 23,3%. Sostanzialmente stabile, pur calando ...

fainformazione : Sondaggio TG La7 – SWG del 26 ottobre: continua la scalata di Fratelli d’Italia Nell'ultimo sondaggio di SWG per… - fainfopolitica : Sondaggio TG La7 – SWG del 26 ottobre: continua la scalata di Fratelli d’Italia Nell'ultimo sondaggio di SWG per… - ilgiornale : Secondo l'ultimo sondaggio di Swg per il tg di La7, il Carroccio perde un punto mentre rimane stabile il Pd. Bene F… - IlPostator : @Noiconsalvini, @LegaSalvini , @lumorisi, oggi niente tweet sui sondaggi? - Destradipopolo : IL #sondaggio #SWG LA7 SUL DECRETO ANTI-#COVID__19 SVELA CHE LA MAGGIORANZA DEGLI ITALIANI VUOLE MISURE PIU STRETTE… -

La Lega di Matteo Salvini scende nei sondaggi Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana. Il Carroccio perde un punto nell'ultima settimana e passa al 23,3%. Stabile il Partito Democratico che lascia un ...Nell'ultimo sondaggio di SWG per il TG di La7, continua la scalata di Fratelli d’Italia. Non solo... la Lega di Matteo Salvini flette addirittura di un punto percentuale portandosi al 23,3% ...