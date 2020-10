“Si sparasse!”, Patrizia De Blanck contro Tommaso Zorzi: commento choc (VIDEO) (Di martedì 27 ottobre 2020) L’atteggiamento sopra le righe di Patrizia De Blanck sta incominciando a stancare gli estimatori del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore la Contessa ha malamente sbottato pure contro Tommaso Zorzi, scatenando la reazione del web. “Si sparasse!”, Patrizia De Blanck contro Tommaso Zorzi: commento choc Hai rotto il cazz*, già sono incazzata nera per la... L'articolo “Si sparasse!”, Patrizia De Blanck contro Tommaso Zorzi: commento choc (VIDEO) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 27 ottobre 2020) L’atteggiamento sopra le righe diDesta incominciando a stancare gli estimatori del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore la Contessa ha malamente sbottato pure, scatenando la reazione del web. “Si sparasse!”,DeHai rotto il cazz*, già sono incazzata nera per la... L'articolo “Si sparasse!”,De) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

linda_s_2001 : RT @annullataa: CONTESSA: SI SPARASSE COSÌ ALMENO LA SMETTE DI ROMPERE IL CAZZO. MA COSA ASPETTATE PER MANDARLA FUORI? SCHIFO. #GFVIP h… - marty_fasiel : RT @xLouhug: “Selvaggia della giungla” “Lui non è come voi, lui è gay, lui è diverso” “Sparati” “Si sparasse così smette di rompere i cogl… - _sameyesblue : RT @xLouhug: “Selvaggia della giungla” “Lui non è come voi, lui è gay, lui è diverso” “Sparati” “Si sparasse così smette di rompere i cogl… - mixoneddlovato : RT @xLouhug: “Selvaggia della giungla” “Lui non è come voi, lui è gay, lui è diverso” “Sparati” “Si sparasse così smette di rompere i cogl… - Rossell81268293 : RT @fedescz: La contessa riferendosi a Tommaso: “Si sparasse così almeno smette di rompere i c******i” Ma per quanto altro tempo dobbiamo… -

Ultime Notizie dalla rete : “Si sparasse” “C'è nell'uomo una speranza terribile e profonda”. André Malraux Pangea.news