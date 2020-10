Regno Unito | il Covid torna ai livelli di marzo | 367 morti in 24 ore

Agenzia_Ansa : #Covid: balzo di #vittime nel Regno Unito, 367 nelle ultime 24 ore. I #contagi quotidiani sono attorno ai 23.000… - repubblica : Regno Unito, pasti gratis ai bambini poveri: Rashford vince la battaglia contro il governo - Davjd_S : RT @bisagnino: Black Lives Matter presenta domanda per diventare un partito politico nel Regno Unito - bisagnino : Black Lives Matter presenta domanda per diventare un partito politico nel Regno Unito - Tunnelbreeze : @g_bonfiglio @faffa42 Sembra che ce l'abbiamo quasi qui nel Regno Unito. #MarcusRashford #MarcusRashfordForPM -

Ultime Notizie dalla rete : Regno Unito

Globalist.it

Così invece l’iraniana Elahe: «Migrateful ci dà la sensazione di far parte di una famiglia, cosa che ci mancava mentre vivevamo nel Regno Unito da persone non integrate». Ma non si tratta solo di ...Nel Regno Unito sono morte 367 persone a causa della pandemia di Coronavirus nelle ultime 24 ore: è il bilancio più grave dallo scorso 27 maggio e in linea con i 374 morti del 30 marzo, una settimana ...