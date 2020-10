Pronazione | o sei salvo o muori Giannini a Otto e mezzo | cos' ha visto in ospedale La Gruber sconvolta | in silenzio | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 ottobre 2020) "Bentornato, Massimo". ALilliaccoglie il direttore de La Stampa, reduce da settimane in terapia intensiva per coronavirus.prende la parola, e per qualche minuto la conduttrice e lo studio ammutoliscono, ascoltando il racconto del suo incubo. "Una condizione che non ho mainé mai sperimentato. La cosa che più mi ha colpito, e che rimarrà dentro di me e che tutti devono capire, è che anche i giovani stanno male", esordisce, per poi spiegare due momenti della sua degenza che lo hanno colpito nel profondo. "Il primo è il livello pulito/sporco. Di fatto si è in isolamento in una stanza, con la porta chiusa che si apre solo quando i medici ti vengono a fare le ...