Profondo rosso | Quentin Tarantino ricorda la prima visione | Non sapevo neanche che fosse un film italiano

Quentin Tarantino ricorda come ha scoperto l'horror italiano dopo essersi recato a vedere Profondo rosso senza sapere neppure che si trattasse di un film italiano; naturalmente la visione l'ha scioccato. Quentin Tarantino ha rievocato la prima volta che, da ragazzino, ha visto Profondo rosso al cinema ammettendo di non avere idea, all'epoca, di chi fosse Dario Argento e di non sapere che si trattava di un film italiano. Quentin Tarantino ha analizzato il suo rapporto con il genere horror nel corso di un'apparizione al PaleyFest NY 2020 per promuovere il suo ruolo nella ...

Pur ammettendo di essere spaventato dalla vita reale ben più che dai film, Tarantino ha ricordato la scoperta di Dario Argento attraverso la visione di Profondo Rosso quando aveva 14 o 15 anni ...

