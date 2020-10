Pd Campidoglio | abbandoniamo Aula per protesta contro delibera Sturni

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 ottobre 2020) Roma – “Quest’oggi abbiamo abbandonato la seduta dell’Assemblea Capitolina perlacon la quale si intende regolamentare in senso restrittivo la presentazione delle delibere di iniziativa popolare.” “Dopo la bocciatura della settimana scorsa di ben sei provvedimenti di iniziativa popolare da parte della maggioranza, oggi abbiamo presentato un emendamento con il quale si chiedeva un iter preliminare di questi atti nelle rispettive commissioni consiliari, prima della discussione d’. All’ennesima ottusa bocciatura della nostra proposta da parte della maggioranza, perabbiamo deciso di non continuare a prendere parte alla seduta odierna”. Cosi’ in un comunicato il gruppo del Pd capitolino.