Palermo | rosanero nella “bolla” | squadra chiusa in hotel | ora il calendario si complica

Leggi su mediagol

(Di martedì 27 ottobre 2020) "Tre match da recuperare,sempre piùto".Titola così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori in casagiornata di ieri, l'ufficialità: la sfida contro il Potenza è stata rinviata ancora una volta a data da destinarsi, con gli uomini di Roberto Boscaglia che nel corso delle prossime settimane dovranno recuperare tre partite. "Il, già di per sé ingolfato, rischia così di diventare ancora più insostenibile".I, alla luce della decisione della Lega Pro, potranno tornare in campo solo quando sarà finita la quarantena per i primi nove calciatori risultati positivi al Covid-19. Sabato, infatti, per loro e per il tecnico Boscaglia terminerà il ...