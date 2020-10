Palermo, l’ex Martinelli racconta: “Ho un aneurisma all’aorta. Se gioco rischio di morire…” (Di martedì 27 ottobre 2020) A Palermo lo ricordano con piacere ma anche con un pizzico di tristezza. Alessandro Martinelli ha visto la sua carriera da professionista nel mondo del pallone interrompersi per via di un problema cardiaco. L'ex capitano rosanero ha parlato a 360° della sua situazione che lo ha quasi portato alla depressione, ai microfoni del Corriere dello Sport.Martinelli: "Ho un aneurisma all’aorta. Se gioco rischio di morire..."caption id="attachment 1042995" align="alignnone" width="723" Alessandro Martinelli (twitter Palermo)/caption"I primi tempi mi sono isolato, non parlavo con nessuno, stavo male e piangevo. Poi piano piano con l’aiuto di Alice, la mia fidanzata, della famiglia, degli amici, e dei miei ex compagni mi sono ripreso", ha ammesso ... Leggi su itasportpress (Di martedì 27 ottobre 2020) Alo ricordano con piacere ma anche con un pizzico di tristezza. Alessandroha visto la sua carriera da professionista nel mondo del pallone interrompersi per via di un problema cardiaco. L'ex capitano rosanero ha parlato a 360° della sua situazione che lo ha quasi portato alla depressione, ai microfoni del Corriere dello Sport.: "Ho unall’aorta. Sedi morire..."caption id="attachment 1042995" align="alignnone" width="723" Alessandro(twitter)/caption"I primi tempi mi sono isolato, non parlavo con nessuno, stavo male e piangevo. Poi piano piano con l’aiuto di Alice, la mia fidanzata, della famiglia, degli amici, e dei miei ex compagni mi sono ripreso", ha ammesso ...

