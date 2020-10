Nuovo Dpcm, esercito dei disobbedienti tira dritto: "Restiamo aperti, non vogliamo morire" (Di martedì 27 ottobre 2020) La protesta di un ristoratore a Pesaro: dopo le 18 non chiude il locale e arriva la polizia. Trovati seduti ai tavoli 90 clienti. E a Macerata la provocazione del presidente degli albergatori: ... Leggi su quotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) La protesta di un ristoratore a Pesaro: dopo le 18 non chiude il locale e arriva la polizia. Trovati seduti ai tavoli 90 clienti. E a Macerata la provocazione del presidente degli albergatori: ...

