NBA, altra possibile data per l'inizio della stagione: training camp dal 1 dicembre (Di martedì 27 ottobre 2020) Uno scenario che, per diventare possibile, dovrà essere delineato al massimo nei prossimi 10 giorni e non oltre: USA Today infatti spiega come, con il Draft già fissato al 18 novembre e una free ... Leggi su sport.sky (Di martedì 27 ottobre 2020) Uno scenario che, per diventare, dovrà essere delineato al massimo nei prossimi 10 giorni e non oltre: USA Today infatti spiega come, con il Draft già fissato al 18 novembre e una free ...

