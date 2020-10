Milan, buone notizie per Pioli: riecco Rebic (Di martedì 27 ottobre 2020) Ante Rebic è tornato ad allenarsi oggi insieme al resto del gruppo. Alle spalle l’infortunio al gomito: rientro previsto contro l’Udinese Il Milan ritrova un pezzo importante dello scacchiere di Pioli all’indomani del rocambolesco 3-3 contro la Roma. Ante Rebic è tornato ad allenarsi a Milanello insieme al resto del gruppo dopo l’esito positivo degli esami di controllo al gomito effettuati ieri. L’attaccante croato difficilmente verrà rischiato giovedì nella sfida di Europa League a San Siro contro lo Sparta Praga e quindi dovrebbe tornare nella lista dei convocati per la trasferta di campionato con l’Udinese. Rebic è ai box dallo scorso 27 settembre, quando contro il Crotone si procurò la sublussazione del ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Anteè tornato ad allenarsi oggi insieme al resto del gruppo. Alle spalle l’infortunio al gomito: rientro previsto contro l’Udinese Ilritrova un pezzo importante dello scacchiere diall’indomani del rocambolesco 3-3 contro la Roma. Anteè tornato ad allenarsi aello insieme al resto del gruppo dopo l’esito positivo degli esami di controllo al gomito effettuati ieri. L’attaccante croato difficilmente verrà rischiato giovedì nella sfida di Europa League a San Siro contro lo Sparta Praga e quindi dovrebbe tornare nella lista dei convocati per la trasferta di campionato con l’Udinese.è ai box dallo scorso 27 settembre, quando contro il Crotone si procurò la sublussazione del ...

AntoVitiello : Allenamento #Milan terminato, #Calhanoglu ha svolto lavoro in gruppo con i compagni. Domani mattina verso ora di pr… - ninoBertolino : RT @MilanPress_it: Buone notizie dall’infermeria: #Rebic torna a disposizione ???????? - MilanPress_it : Buone notizie dall’infermeria: #Rebic torna a disposizione ???????? - Calciomerc : Buone notizie da Milanello Ante #Rebic di nuovo in gruppo nell allenamento odierno #Milan - sportli26181512 : Milan, si rivede Rebic: allenamento in gruppo, ecco quando torna: Buone notizie per il Milan, il ritorno di Ante Re… -