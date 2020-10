Mihajlovic | “Vittoria meritata | i cambi sono stati la svolta”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 27 ottobre 2020) In conferenza stampa dopo la vittoria sulla Reggina, Sinisaha commentato il passaggio del turno in Coppa Italia. Queste le sue parole: “Vittoria. Abbiamoato tanti giocatori, è vero. Era la prima volta che giocavano tutti insieme, e davanti avevamo una squadra attrezzata, che ha fatto una grande partita. Hanno fatto tutti bene e la partita è stata equilibrata. Credo che alla fine, mettendo i titolari, abbiamo vinto con merito. Ora ci rituffiamo nel campionato”. Dominguez e Da Costa: “Dominguez ha fatto bene, da lui però mi aspetto molto di più. Ha le qualità per far bene. Su Da Costa posso dire poco. Non ha fatto praticamente nessun intervento. Abbiamo due portieri fortissimi e spesso li alternerò”. Foto: Twitter ...