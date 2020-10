Maurizio Costanzo Show, gli ospiti della puntata di martedì 27 ottobre su Canale 5 (Di martedì 27 ottobre 2020) Maurizio Costanzo Show, riparte la nuova edizione del talk da martedì 27 ottobre alle 23:40 circa su Canale 5. Ecco gli ospiti. Quest’anno il Maurizio Costanzo Show festeggia l’incredibile traguardo di 39 anni di messa in onda. Tornerà in onda a partire da martedì 27 settembre in seconda serata su Canale 5 con la puntata numero 4447. Lo Show va in onda dal 1982 dal Teatro Parioli di Roma, con Maurizio Costanzo alla guida del talk fatto di ospiti noti e di temi, dando voce a tematiche culturali, sociali ed economiche che hanno sempre trovato l’interesse del pubblico. Maurizio ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 27 ottobre 2020), riparte la nuova edizione del talk da martedì 27alle 23:40 circa su5. Ecco gli. Quest’anno ilfesteggia l’incredibile traguardo di 39 anni di messa in onda. Tornerà in onda a partire da martedì 27 settembre in seconda serata su5 con lanumero 4447. Lova in onda dal 1982 dal Teatro Parioli di Roma, conalla guida del talk fatto dinoti e di temi, dando voce a tematiche culturali, sociali ed economiche che hanno sempre trovato l’interesse del pubblico....

perzech : @aleloves_lou Secondo me Signorino lo invidia da morire Ha capito che il vero showman è tommy Nel MCS(Maurizio Cost… - CuocoFiorellino : RT @Vibes_San: Maurizio Costanzo ha l’amante ed io non ho nemmeno la fidanzata. - Giuspyno : RT @Vibes_San: Maurizio Costanzo ha l’amante ed io non ho nemmeno la fidanzata. - hugmezaynx_ : @giulst91_ Amo ma che stai a di, stai benissimo. Quello non è assolutamente un doppio mento, è una piega che è norm… - CynthiaGosli : RT @Mattiabuonocore: Il video di Giletti che canta per Virginia Raggi al Maurizio Costanzo Show -